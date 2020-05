Rugbyers missen de scrum en tackles in coronatijd

Na jaren waarin het ledenaantal snel steeg, vreest de Nederlandse rugbybond nu voor een afname als gevolg van de coronacrisis. Rugby is bij uitstek een sport waarbij spelers langdurig en intensief fysiek contact hebben, bij scrums of tackles. “Veel rugbyers halen juist daar hun energie uit, dat getrek aan elkaar”, zegt voorzitter Janhein Pieterse van Rugby Nederland. “Ik krijg tientallen e-mails per dag van mensen die zeggen dat de lol er nu af is voor ze.”

De rugbybond heeft bijna 17.000 leden, die verspreid over 95 clubs spelen. “Jaarlijks groeien we 3, 4 procent. Maar we houden er rekening mee dat ouders nu zeggen: rugby is zo’n contactsport, dat doen we even niet. En dat geldt ook voor senioren. Rugbyers zullen nu best afwachtend zijn en eerst willen zien wat er met hun sport gaat gebeuren”, aldus Pieterse, die rekening houdt met heel wat opzeggingen. “Maar ik denk dat die mensen later in het jaar wel weer terugkomen.”

Stap voor stap worden de maatregelen die zijn genomen vanwege het coronavirus ook in de sport opgeheven of versoepeld. Zo mag niet alleen de jeugd tot en met 12 jaar, maar nu ook tot en met 18 jaar vanaf volgende week weer ‘gewoon’ sporten. Ze hoeven niet langer onderling 1,5 meter afstand te houden. Dat geldt nog wel voor alle sporters boven de 18 jaar.

“Ook zonder fysiek contact kan je als rugbyer nog best veel doen. Ballen over lange afstand goed en snel passen is bij veel rugbyers hun zwakte”, zegt Pieterse. “Daar kunnen ze nu dus op trainen. Maar juist de aspecten die iedereen van rugby kent, de tackles, de scrum en de maul, het vechten om de bal, dat mag niet. En eerlijk is eerlijk: veel van onze leden vinden juist dat zo leuk aan de sport.”

De mondiale rugbybond overweegt wat tijdelijke aanpassingen te doen in de spelregels, waardoor het aantal contactmomenten wordt verminderd. “Maar rugby moet wel rugby blijven”, benadrukt Pieterse.

De Nederlandse bond heeft een paar scenario’s op de plank liggen, variĆ«rend van een competitiestart in september of oktober tot pas beginnen in het voorjaar. Het seizoen wordt doorgaans afgesloten met toernooien in de sevens-vorm, waarbij teams zeven tegen zeven spelen in plaats van met vijftien spelers. Mogelijk wordt dat omgedraaid. “Bij sevens gaat de bal vooral heen en weer en wordt er minder getackeld. Stel dat we nog niet gelijk aan het reguliere seizoen mogen beginnen, kunnen we wellicht starten met die sevens-toernooien”, aldus PIeterse. “Maar laten we eerst afwachten wat er gaat gebeuren.”