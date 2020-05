Schaatser Verbij breekt sleutelbeen bij val tijdens fietstraining

Schaatser Kai Verbij is vrijdagochtend hard ten val gekomen tijdens een fietstraining in Friesland. De 25-jarige sprinter van Team Jumbo-Visma heeft daarbij zijn linkersleutelbeen gebroken. Verbij wordt later vrijdag nog geopereerd in het ziekenhuis, laat de ploeg weten.

De Zuid-Hollander, die bezig is aan zijn eerste weken bij Jumbo-Visma, was betrokken bij een valpartij met ploeggenoten Dai Dai N’tab en Hein Otterspeer. N’tab kwam met de schrik vrij.

Na onderzoek in het ziekenhuis in Heerenveen bleek dat Verbij zijn linkersleutelbeen heeft gebroken. Otterspeer hield verschillende kneuzingen over aan het ongeluk. Het is nog niet duidelijk hoelang het herstel van beiden gaat duren.