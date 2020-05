Tennisser Federer passeert voetballers als bestbetaalde sporter

Tennisser Roger Federer voert voor het eerst de lijst van bestbetaalde sporters ter wereld van Forbes aan. De Zwitserse sterspeler heeft daarmee over de afgelopen twaalf maanden voetbalsterren Cristiano Ronaldo en Lionel Messi afgetroefd. Messi voerde de lijst van het zakentijdschrift de vorige keer nog aan.

Federer kwam tot inkomsten van 106,3 miljoen dollar (95,5 miljoen euro) in de afgelopen twaalf maanden. Dat verdiende hij grotendeels (100 miljoen dollar) uit lucratieve sponsorcontracten van onder meer Uniqlo, Credit Suisse en Mercedes-Benz. De Zwitser verdiende daarmee iets meer dan Ronaldo (105 miljoen dollar) en Messi (104 miljoen dollar).

Opvallend is dat de huidige nummer 1 op de wereldranglijst in het tennis, Novak Djokovic, pas volgt op de 23e plaats. De Serviër, die in 2019 en 2020 de Australian Open en in 2019 Wimbledon won, verdiende 44,6 miljoen euro (40 miljoen euro). Rafael Nadal staat met een inkomen van 40 miljoen dollar op de 27e plaats.

Federer is de eerste tennisser die de lijst van Forbes aanvoert. Hij is ook pas de negende sporter die de lijst aanvoert sinds het zakenblad daar in 1990 mee is gestart. De lijst werd in juni 2018 nog aangevoerd door de Amerikaanse bokser Floyd Mayweather. Die verdiende toen met één gevecht tegen de Ierse kooivechter Conor McGregor 275 miljoen dollar (omgerekend 235 miljoen euro). Mayweather is inmiddels gestopt en weg uit de lijst. McGregor staat 16e met 48 miljoen dollar aan inkomsten.

Forbes meldde vorige week al dat de Japanse tennisster Naomi Osaka de best verdienende sportvrouw ter wereld is. De 22-jarige tennisster zou in het vorige jaar ruim 34 miljoen euro hebben binnengehaald. Daarmee staat ze in de gezamenlijke lijst op de 29e plaats, net voor collega Serena Williams (33e). Zij zijn de enige twee vrouwen bij de eerste honderd.

Er staat geen Nederlandse sporter bij de eerste honderd, meldt Forbes.