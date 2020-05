Wielrenner Buchmann voltooit zijn ‘Everest Challenge’

De Duitse wielrenner Emanuel Buchmann heeft vrijdag de zogeheten Everest Challenge voltooid: in zo kort mogelijke tijd 8846 hoogtemeters overbruggen, oftewel de hoogte van de Mount Everest. De 27-jarige wielrenner van Bora-hansgrohe heeft er vooralsnog ruim 14.000 euro mee ingezameld voor het goede doel. Zijn streefdoel van 10 euro per hoogtemeter, dus ruim 88.000 euro, heeft hij niet gehaald.

De nummer 4 van de Tour de France van vorig jaar reed vrijdag steeds weer opnieuw de Haiminger Berg in het Ötztal in Tirol in Oostenrijk op. “Dat is een klim van 10 kilometer met 1050 hoogtemeters. Die ga ik dan in mijn eentje zo vaak op fietsen totdat ik die 8848 meter heb bereikt”, zei de 27-jarige renner vooraf.

Buchmann had voor de 8846 hoogtemeters een afstand van 162 kilometer nodig. Dat deed hij in 7 uur en 28 minuten. Daarmee bleef hij ongeveer 12 minuten onder het officieuze record.

“Dat was een van de zwaarste dingen die ik ooit heb gedaan”, zei de wielrenner na afloop. “Ik had niet gedacht dat het op het einde zo veel pijn zou doen. In het begin ging het allemaal lekker en toen heb ik besloten om hard door te fietsen. Vanaf 7000 hoogtemeters begon ik spieren te voelen die ik normaal niet voel. De laatste 1000 hoogtemeters waren heel gemeen”, zei hij.

Buchmann vond het desondanks op het einde een leuke belevenis, “om hier in het Ötztal een record te breken”. “Als profwielrenner heb je anders nooit tijd om zulke gekke dingen te doen. Je kunt het natuurlijk niet met een echte koers vergelijken, maar je kunt wel zien dat ik fit ben.”