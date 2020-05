‘Dopingstalen uit Tour 2016 en 2017 opnieuw getest’

Het onafhankelijke antidopingbureau CADF doet onderzoek naar doping bij renners uit de Tour de France in 2016 en 2017. Dat meldt de Belgische krant Het Nieuwsblad. Het onderzoek gebeurt op verzoek van de internationale wielrenunie UCI en is het gevolg van getuigenverklaringen uit Operatie Aderlass, een dopingaffaire rond de Duitse arts Mark Schmidt.

Die zaak kwam aan het licht in het langlaufen maar al snel bleek dat er ook wielrenners, onder wie de Italiaan Alessandro Petacchi, klant waren geweest van de in bloeddoping gespecialiseerde Duitser. Getuigen verklaarden dat er in 2016 en 2017 sprake is geweest van het gebruik van een nieuw, niet opspoorbaar dopingmiddel, dat elders werd verkregen. “Er waren in die periode een aantal verboden middelen in omloop die niet op de reguliere farmaceutische markt te verkrijgen waren en waarvoor er nog geen optimale detectiemethodes bestonden. Inmiddels zijn die methodes verbeterd”, zegt Peter Van Eenoo, directeur van het dopinglaboratorium van Gent.

Om welk product het gaat, is niet bekend, maar de oorsprong is Amerikaans. De UCI werd in november op de hoogte gebracht en vroeg op zijn beurt aan de Cycling Anti-Doping Foundation (CADF) om alle stalen van 2016 en 2017 opnieuw te onderzoeken. Daar is inmiddels, na een impasse van zes maanden, mee begonnen. “Op basis van aanvullende informatie hebben wij de relevante stalen ge├»dentificeerd en de eerste analyses uitgevoerd. Verder onthouden wij ons van commentaar”, bevestigt het CADF aan Het Nieuwsblad.