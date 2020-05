Atleet Foppen het verst in coopertest: 4400 meter

Atleet Mike Foppen heeft de snelste coopertest afgelegd in een zogeheten corona-solorun. De 23-jarige Nijmegenaar kwam op de atletiekbaan van Zoetermeer tot een afstand van 4400 meter in 12 minuten.

Foppen duelleerde met Noah Schutte, de specialist op de steeplechase. De twee liepen gelijktijdig op dezelfde baan, maar begonnen net als in het baanwielrennen bij de achtervolging met een halve baan afstand tussen elkaar, in dit geval 200 meter. Schutte gaf weinig toe en legde 4335 meter af in 12 minuten. Mahadi Abdi Ali zette de derde afstand neer met 4240 meter.

Bij de vrouwen was Lotte Krause de beste met 3710 meter. Ze kwam net iets verder dan de zussen Bo en Britt Ummels, die nagenoeg even ver liepen; 3697 om 3696 meter.

Wedstrijden zijn nog uit den boze in coronatijd, maar de solorun in Zoetermeer was voor een aantal Nederlandse topatleten een leuke manier om toch de wedstrijdprikkel te ervaren. De coopertest is een begrip in hardloopland en voorheen op middelbare scholen een veel gebruikte manier om de conditie te testen.