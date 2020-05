EK’s kunnen schaatser Roest gestolen worden

Hij zou in het voorjaar op vakantie gaan naar Noorwegen, het land waar hij begin maart voor de derde keer op rij de wereldtitel allround veroverde. De uitbraak van het coronavirus hield schaatser Patrick Roest echter in Nederland.

“Ik ben de afgelopen maanden veel thuis geweest en heb op het boerenbedrijf van mijn ouders in Lekkerkerk maar een beetje geholpen”, zegt de 24-jarige rijder van Team Jumbo-Visma met een glimlach. “Om bezig te blijven. Samen met mijn vader heb ik onlangs een flink stuk grasland gekocht voor het bedrijf, vlak bij ons huis. Een mooie investering, die ik mede dankzij mijn prijzengeld heb kunnen doen.”

Inmiddels is Roest met zijn danig gewijzigde schaatsploeg, onder anderen zonder Kjeld Nuis en met Dai Dai N’tab, Kai Verbij en Marcel Bosker, al weer volop in training. “Ik hoop dat we niet het hele seizoen zonder wedstrijden komen te zitten”, verzucht hij. “Dan maar schaatsen achter gesloten deuren als het moet. Racen zonder publiek is best te doen in onze sport. De echte schaatsliefhebbers kunnen het op de televisie ook prima volgen.”

Roest kijkt nu al uit naar de WK afstanden, die komend seizoen in China worden gehouden, op de nieuwe olympische baan voor Peking 2022. “Daar wil ik een echt goed gevoel aan overhouden. Dat is belangrijk voor de Winterspelen een jaar later. In principe wil ik bij Peking 2022 op vier afstanden uitkomen: de 1500, 5000, 10.000 meter en de ploegachtervolging. Van deze vier onderdelen is de 5000 meter absoluut mijn favoriet.”

Niettemin blijft voor Roest, die bij Pyeongchang 2018 goed was voor olympisch zilver (1500 meter) en brons (ploegachtervolging), het allrounden het “mooiste”. Voor hem is het mede daarom nog steeds onverteerbaar dat het WK allround voortaan niet meer jaarlijks wordt gehouden, maar wordt afgewisseld met de EK allround. De EK afstanden en de EK sprint, ook om het jaar, zijn erbij gekomen.

Roest: “Voor mij hoeven al die EK’s niet. Ook het EK allround niet, al is het nog wel leuk dat het komende seizoen in Thialf wordt gehouden, als het doorgaat. Nee, geef mij maar alleen WK’s. Dan heb je ook wat minder wedstrijden in een seizoen. Het WK allround heeft een prachtige historie, maar de geschiedschrijving valt komend jaar stil. Dat blijf ik doodzonde vinden. Het is toch raar dat ik nu een jaar moet wachten om mijn wereldtitel te kunnen verdedigen?”