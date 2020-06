Hamilton kritisch op ‘stille’ collega’s in Formule 1

Lewis Hamilton heeft in een bericht op Instagram felle kritiek geleverd op zijn collega’s in de Formule 1. De zesvoudig wereldkampioen vindt het onbegrijpelijk dat vrijwel niemand van zich laat horen over de dood van George Floyd, de donkere man die vorige week in Minneapolis overleed nadat een agent hem minutenlang op de grond had gedrukt met een knie in z’n nek.

“Ik zie degenen die zwijgen, sommigen behoren tot de grootste sterren, maar jullie blijven stil te midden van onrecht”, schrijft Hamilton in een Instagram-story. De 35-jarige Brit, die veel tijd doorbrengt in de Verenigde Staten en als kind van een donkere vader ook getint is, staat erom bekend dat hij maatschappelijk betrokken is. “Ik heb nog geen enkel teken gezien vanuit mijn branche, wat natuurlijk een door blanken gedomineerde sport is. Ik ben een van de weinige gekleurde mensen, maar nog sta ik alleen.”