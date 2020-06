Kritiek van Hamilton maakt wat los in Formule 1

De harde woorden van Lewis Hamilton over zijn collega’s hebben nogal wat teweeg gebracht in de Formule 1. De zesvoudig wereldkampioen zei op Instagram het onbegrijpelijk te vinden dat vrijwel niemand uit zijn sport van zich heeft laten horen over de dood van George Floyd. In de uren erna kwamen de reacties, van onder anderen Daniel Ricciardo, Lando Norris, Nicholas Latifi en ook Charles Leclerc.

De jonge Monegask van Ferrari was op zijn sociale media openhartig en zelfs schuldbewust. “Om eerlijk te zijn, voelde het ongepast en ongemakkelijk om mijn gevoelens over de hele situatie te delen op sociale media”, schreef Leclerc. “Daarom heb ik me tot vandaag niet uitgesproken. En daarmee zat ik er helemaal naast. Ik heb nog steeds moeite om woorden te vinden om de gruweldaden te beschrijven die ik in sommige video’s op internet heb gezien. Racisme moet worden aangepakt met daden, niet met stilte. Wees actief betrokken, zorg voor verbinding en moedig de mensen aan om het bewustzijn te verspreiden. Het is onze verantwoordelijkheid om ons uit te spreken tegen onrecht. Wees niet stil. Ik sta achter #BlackLivesMatters.”

Hamilton, al jaren het boegbeeld van de Formule 1, had zondagavond via een Instagram-story felle kritiek geuit op zijn collega’s. “Ik zie degenen die zwijgen, sommigen behoren tot de grootste sterren, maar jullie blijven stil te midden van onrecht”, schreef Hamilton, die veel tijd doorbrengt in de Verenigde Staten en als kind van een donkere vader ook getint is. “Ik heb nog geen enkel teken gezien vanuit mijn branche, wat natuurlijk een door blanken gedomineerde sport is. Ik ben een van de weinige gekleurde mensen, maar nog sta ik alleen.”

Max Verstappen, die zijn sociale media vooral gebruikt voor zijn sport en sponsoren, heeft zich niet over dit onderwerp uitgelaten