Organisator GP Brazilië belooft fans bij Formule 1-race

Wanneer het Formule 1-circus in november Brazilië aandoet, belooft organisator Tamas Rohonyi een race in São Paulo met publiek. Hij zegt in zakenblad Forbes dat de voorbereiding volgens plan verloopt. “We zijn er zeker van dat de beroemde wedstrijd op het Interlagos-circuit weer een fascinerende race zal zijn”, aldus Rohonyi.

De Formule 1 heeft de start van het seizoen al diverse keren moeten uitstellen vanwege de coronapandemie, maar begin juli moet het er toch van komen: in Oostenrijk, zonder publiek. Hoe de rest van de racekalender eruit zal zien is nog niet officieel bevestigd. “Wij verwachten een datum ergens in november. Zo gauw dat duidelijk is starten we met de ticketverkoop”, aldus Rohonyi. Op de oorspronkelijke kalender stond de Grote Prijs van Brazilië op 15 november gepland.

Brazilië is zwaar getroffen door het coronavirus. Gouverneur João Doria van de gelijknamige provincie São Paulo heeft de maatregelen om besmetting met het longvirus tegen te gaan verlengd, maar maakt ook ruimte om de economie weer enigszins op gang te krijgen.