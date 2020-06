Rolstoeltennissers krijgen ook financiële steun

De internationale tennisfederatie ITF heeft samen met de organisaties van de vier grandslamtoernooien een fonds opgezet voor rolstoeltennissers. Ze hebben daar met elkaar ruim 300.000 dollar in gestopt, omgerekend zo’n 270.000 euro. Het noodfonds is bedoeld voor rolstoeltennissers en -tennissters uit de top 20 van de wereldranglijst die afgelopen jaar minder dan 100.000 dollar hebben verdiend (90.000 euro).

Net als de profcircuits ATP en WTA ligt ook het programma voor rolstoeltennissers in ieder geval tot eind juli stil. Sinds maart zijn er al 88 officiële ITF-toernooien voor rolstoeltennissers uitgesteld of gecanceld, waaronder Roland Garros en Wimbledon. Bij de vrouwen voert Diede de Groot de wereldranglijst aan. Met Aniek van Koot (derde) en Marjolein Buis (vierde) staan nog twee Nederlandse rolstoeltennissters in de top 10.

Vorige maand brachten de ATP, WTA, ITF en de organisaties van de Australian Open, Roland Garros, Wimbledon en de US Open al 6 miljoen dollar samen in een noodfonds. Dat geld is bedoeld voor zo’n achthonderd single- en dubbelspelers die in geldnood zijn gekomen door het ontbreken van toernooien vanwege de coronapandemie.