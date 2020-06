Wielrenster Wiebes kiest voor Team Sunweb

Wielrenster Lorena Wiebes gaat voor Team Sunweb rijden. De Nederlands kampioene op de weg heeft een contract tot eind 2024 getekend bij de WorldTour-ploeg. Wiebes beleefde afgelopen jaar haar doorbraak. Ze boekte vijftien overwinningen en veroverde naast de Nederlandse titel ook goud op de Europese Spelen.

De 21-jarige sprintster wilde eigenlijk afgelopen winter haar team Parkhotel Valkenburg al verruilen voor een grotere ploeg. Wiebes besloot haar contract op te zeggen, maar Parkhotel Valkenburg ging daar niet mee akkoord en dreigde zelfs een kort geding aan te spannen. Een dag voordat het kort geding zou dienen, bereikten Wiebes en de ploeg alsnog een akkoord. De wielrenster beloofde tot de zomer voor Parkhotel Valkenburg te blijven fietsen.

Begin maart won Wiebes de Omloop van het Hageland, maar kort daarna werd het wielerseizoen stilgelegd vanwege de coronacrisis. Haar contract bij Parkhotel Valkenburg liep op 1 juni af. Wiebes kon uit meerdere geïnteresseerde ploegen kiezen en ze besloot naar Sunweb te gaan. Ze treft daar twee landgenotes: Floortje Mackaij en Julia Soek.

“Hier kom ik terecht in een heel professionele topsportomgeving”, zegt Wiebes, die vorig jaar de wereldranglijst bij de vrouwen afsloot als nummer 1. “Ik heb er vertrouwen in dat de mensen om me heen me naar een hoger niveau kunnen helpen. Ik kijk er naar uit om weer te gaan koersen zodra het veilig is en te debuteren voor deze ploeg.”