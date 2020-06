Autocoureur Van Kalmthout kan debuut maken in IndyCar Series

De Nederlandse autocoureur Rinus ‘VeeKay’ van Kalmthout kan komend weekeinde zijn debuut in de IndyCar Series maken. De 19-jarige Noord-Hollander is vanuit Cancun in Mexico naar Dallas in de Verenigde Staten gevlogen.

De IndyCar Series 2020 begint zaterdag met de ‘Genesys 300’ op de Texas Motor Speedway in Forth Worth. Vanwege het coronavirus worden de training, de kwalificatie en de race alle op 6 juni afgewerkt.

Van Kalmthout zat de afgelopen twee weken in Mexico in quarantaine om toestemming te krijgen naar de Verenigde Staten te reizen. “Ik ben enorm opgelucht dat het is gelukt”, liet hij weten. “Ik ben topfit en goed uitgerust en ga me nu met het team voorbereiden op mijn eerste IndyCar-race.”