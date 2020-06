‘Besmette coureur zal Formule 1 niet stoppen’

Een Grand Prix in het herziene wedstrijdschema van de Formule 1 zal niet worden geannuleerd als een coureur tijdens het raceweekeinde positief test op het coronavirus. Dat zegt topman Chase Carey van de F1-organisatie. “Een individueel besmettingsgeval zal niet leiden tot de afgelasting van een race”, benadrukte de Amerikaan.

Volgens Carey moeten de teams ervoor zorgen dat een professioneel plan van aanpak in werking treedt als er bij iemand in de renstal het virus wordt vastgesteld. “De betreffende persoon zal in quarantaine geplaatst moeten worden, in een hotel dat wij kunnen regelen. Als het om een coureur gaat, zal een reservecoureur moeten aantreden. Ook als het hele team zich moet terugtrekken, betekent dat niet dat de Grand Prix niet doorgaat.”

De koningsklasse begint op 5 juli aan het seizoen met de Grote Prijs van Oostenrijk, gevolgd door nog een race op hetzelfde circuit in Spielberg op 12 juli. Hongarije houdt op 19 juli de derde race op de Hungaroring in Boedapest. De nieuwe F1-kalender telt vooralsnog acht races in Europa. Deze serie zal zonder publiek worden afgewerkt en met inachtneming van strenge veiligheidsmaatregelen om besmetting met het coronavirus tegen te gaan.