Tribunaal CAS hoort in november atletiekcoach Salazar

De Amerikaanse atletiekcoach Alberto Salazar zal in november voor een hoorzitting verschijnen bij het internationaal sporttribunaal CAS. De voormalig coach van onder anderen de Nederlandse atlete Sifan Hassan en de Brit Mo Farah vecht een dopingschorsing van vier jaar aan. Hij werd vorig jaar in oktober door het Amerikaanse antidopingbureau Usada gestraft voor het “orkestreren en faciliteren”van doping als hoofdcoach van het Nike Oregon Project.

Die straf werd uitgesproken na jarenlang onderzoek en op basis van tientallen getuigenissen, waarin ook naar voren kwam dat de arts Jeffrey Brown een rol speelde bij de verboden praktijken. Ook hij werd voor vier jaar geschorst en ging eveneens in beroep bij het CAS. Het Amerikaanse antidopingbureau benadrukte destijds dat Hassan niet betrokken was bij de dopingzaak. Zij zag tijdens de WK in oktober in Doha haar coach verdwijnen, maar veroverde ondanks de ophef wereldtitels op de 10.000 en 1500 meter.