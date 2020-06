Verhaeren stopt als hoofdcoach Australische zwemmers

De Australische zwemploeg zal het volgend jaar bij de uitgestelde Olympische Spelen van Tokio moeten doen zonder hoofdcoach Jacco Verhaeren. De Nederlander maakte woensdag bekend na bijna zeven jaar te stoppen in die functie. Zijn contract liep af. Verhaeren (51) wil terugkeren naar Nederland.

“Ik heb naar manieren gezocht om langer door te gaan, maar in een topsportomgeving kun je geen compromissen sluiten en dat wil ik in mijn gezin ook niet”, verklaarde Verhaeren, die eerder voor Nederland grote successen boekte met onder anderen Pieter van den Hoogenband, Inge de Bruijn en Ranomi Kromowidjojo. Ruim een jaar na de voor Australië mislukte Spelen van Londen 2012 werd hij door de zwembond van dat land binnengehaald als hoofdcoach.

Het contract van Verhaeren zou in november aflopen, maar hij neemt al drie maanden eerder afscheid. Rohan Taylor, nu nog hoofdcoach in de staten Victoria en Tasmanië, volgt hem op. “Ik ben ervan overtuigd dat er hier genoeg bekwame mensen rondlopen om de successen voort te zetten en dat het team die uitdaging aankan”, zei Verhaeren, die zijn afscheid had gepland na de Spelen van komende zomer. Die werden vanwege het nieuwe coronavirus echter met een jaar uitgesteld.

Verhaeren begon in januari 2014 in Australië en bracht het zwemmen ‘down under’ terug op niveau nadat in Londen 2012 de verwachte successen waren uitgebleven. Met tal van favorieten had dat team teleurgesteld met slechts één olympische titel. Onder Verhaeren werd Australië weer een grootmacht in het zwemmen wat in Kazan in 2015 gedemonstreerd werd met zeven wereldtitels. Met drie gouden olympische medailles op de Spelen van Rio 2016 werden de verwachtingen niet helemaal ingelost.

Taylor, voormalig coach van drievoudig olympisch kampioen Leisel Jones, zal volgend jaar in Tokio moeten oogsten. “Jacco heeft het grondwerk verricht voor onze olympische campagne en ik heb al nauw met hem samengewerkt”, zei Taylor. “Ik denk dat ik de juiste man ben om dit werk voort te zetten en ons team naar successen te leiden, volgend jaar in Tokio.”