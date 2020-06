Hamilton en Bottas testen volgende week op Silverstone

Wereldkampioen Formule 1 Lewis Hamilton en teamgenoot Valtteri Bottas nemen volgende week plaats achter het stuur van een Mercedes-bolide. Het duo gaat twee dagen testen op het circuit van Silverstone in een twee jaar oude ‘Silberpfeil’.

Mercedes gaat in die twee dagen de procedures testen voor de herstart van het Formule 1-seizoen op 5 juli in Spielberg bij de Grote Prijs van Oostenrijk. Hamilton zal woensdag achter het stuur van de W09 plaatsnemen en Bottas een dag eerder. Gedurende het seizoen mogen er volgens de Formule 1-reglementen geen testen worden gehouden in de huidige bolide.