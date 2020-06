Mondiale atletiekbond blij met bewegingstoename tijdens lockdown

Mensen zijn gedurende de lockdown in coronatijd veel vaker gaan bewegen dan voor de uitbraak van het besmettelijke virus, meldt de wereldatletiekbond World Athletics. Liefst 88 procent van de mensen die normaal iets van 1 à 2 keer per week aan sport deden, zijn dat 2 tot 3 keer per week gaan doen. World Athletics baseert zich op een onderzoek van het platform RunRepeat. Dat ondervroeg 12.913 mensen uit 139 verschillende landen over hun fysieke activiteit gedurende de tweede helft van maart tijdens de coronacrisis.

De toename van de lichaamsbeweging is vooral groot bij de mensen die voor de crisis niet bijzonder actief waren. Van de mensen die gemiddeld drie keer per week aan sport deden, is 38 procent vaker gaan bewegen. Van de mensen die al heel sportief waren en vier of meer keer per week trainden, is er zelfs sprake van een afname; 14 procent is minder gaan sporten.

Hardlopen en wandelen spannen de kroon in het onderzoek. RunRepeat vond uit dat mensen die gemiddeld 1 tot 2 keer per week een stukje joggen, dat 3 tot 4 keer per week zijn gaan doen, een stijging van gemiddeld 117 procent. De onderzoekers noemen de uitkomst verrassend, omdat de uitbraak van het virus in talrijke landen heeft gezorgd voor het sluiten van sportscholen en sportaccommodaties én het advies zoveel mogelijk binnen te blijven. Mensen maakten volgens het onderzoeksplatform dankbaar gebruik van de mogelijkheid om een ‘blokje’ om te gaan.

World Athletics is heel blij met de uitkomsten. “We moeten deze mensen inspireren om de gewoonten die ze hebben geleerd tijdens de lockdown voort te zetten en dat zullen we doen met onze eigen campagnes, maar ook door campagnes te omarmen die vele anderen in onze sport voeren’’, zei voorzitter Sebastian Coe na een serie onlinemeetings met de 214 aangesloten bonden.

World Athletics heeft in die onlinesessie een strategisch plan voor de komende vier jaar uitgezet met als doel de atletieksport wereldwijd groter en belangrijker te maken. De algemene visie is “de kracht en toegankelijkheid van atletiek en onze atleten gebruiken om een gezondere en fittere wereld te creëren.”