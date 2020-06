‘NBA-teams akkoord met plan om seizoen af te maken met 22 teams’

De Amerikaanse basketbalteams zijn akkoord gegaan met het voorstel van de competitie NBA om het lopende seizoen af te maken met slechts 22 van de 30 teams. De raad van eigenaars heeft zich achter het plan geschaard om de door het coronavirus gestaakte competitie af te maken in Disney World in de staat Florida.

Het format om met 22 van de 30 teams de competitie te herstarten is volgens bronnen van ESPN en The Athletic goedgekeurd in een stemming met 29 stemmen voor en een tegen.

De NBA zal de wedstrijden afwerken in het ESPN Wide World of Sports-complex dat zich in het resort bevindt en meerdere hotels en sportzalen heeft. Volgens het plan moeten de wedstrijden op 31 juli hervat worden. De finale, die gaat om zeven duels, staat voor oktober gepland. Op 12 oktober zou het seizoen voltooid moeten zijn.