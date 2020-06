Sotsji wil ook wel twee races in de Formule 1

De organisatoren van de Grand Prix van Rusland in de Formule 1 zijn bereid om dit seizoen tweemaal te racen op het circuit van Sotsji. Ze willen op die manier de kalender van de koningsklasse van de autosport weer wat voller maken.

Het is de bedoeling dat het seizoen van de Formule 1 op 5 juli en 12 juli met twee races in Oostenrijk van start gaat. Ook het Engelse circuit van Silverstone is in de markt voor twee wedstrijden. Europa krijgt waarschijnlijk acht races voordat het hele autocircus richting Amerika, Azië en het Midden-Oosten verhuist als de omstandigheden dat toelaten. De wedstrijd in Zandvoort is al geannuleerd, net als races in Australië, Monaco en Frankrijk.

De Grand Prix van Rusland staat nu voor 27 september uitgeschreven. “Het liefst racen we rond die datum tweemaal, maar het kan ook een andere keer”, stellen de organisatoren voordat ze benadrukken dat ze goede faciliteiten hebben met dank aan de Olympische Spelen van 2014. “Er is een vliegveld dichtbij en iedereen kan indien nodig worden geïsoleerd in het voormalige olympische dorp.”