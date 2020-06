Sportdeelname kinderen dramatisch gedaald door coronacrisis

De coronacrisis heeft geleid tot een enorme terugval in het aantal kinderen dat aan sport doet. Waar in april 2019 nog 85 procent van de 5- tot 12-jarigen nog wekelijks aan sport deed, was dat dit jaar in dezelfde maand nog slechts 35 procent. Dat vertelde NOC*NSF-voorzitter Anneke van Zanen-Nieberg donderdag bij de presentatie van het rapport ‘Zo sport Nederland, Trends en ontwikkelingen in sportdeelname (2013-2019)’.

“Als ik die cijfers op me in laat werken, dan slaat de schrik me om het hart. Het gaat in cijfers om 1,3 miljoen sportende kinderen tegen nu 500.000”, zei Van Zanen-Nieberg, die hoopt dat de politiek in de aanloop naar de verkiezingen van volgend jaar het belang van sport niet onderschat. “Laat het terugkomen in de verkiezingsprogramma’s. We zijn het aan alle kinderen verplicht om ze op te laten groeien met sport en bewegen, onder passende voorwaarden natuurlijk.”