Beslissing over doorgaan Spelen van Tokio in voorjaar 2021

In het voorjaar van 2021 moet duidelijk worden of de Olympische Spelen van Tokio volgend jaar zomer wel kunnen doorgaan. Dat zei de Japanse politicus Toshiaki Endo, een van de zes vicevoorzitters van het organisatiecomité van de Spelen, tegen persbureau Kyodo News.

“Er zijn nu nog veel te veel onzekerheden, het valt niet te voorspellen hoe de situatie met het coronavirus volgende zomer zal zijn”, aldus Endo. “Het is te vroeg om te discussiëren over het al dan niet doorgaan van de Spelen. Maar ergens in maart 2021 moeten we wel dingen gaan beslissen.”

De Spelen van Tokio zouden deze zomer worden gehouden, maar eind maart besloot Japan in samenspraak met het Internationaal Olympisch Comité (IOC) om het mondiale sportevenement vanwege de coronapandemie een jaar uit te stellen.