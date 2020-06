Roeister Lanz houdt het voor gezien, Souwer mikt nog op Tokio

Roeister Monica Lanz heeft haar topsportloopbaan beëindigd. Ze kiest voor haar maatschappelijke carrière, als junior-onderzoeker bij de Universiteit Utrecht. Lanz behoorde vanaf najaar 2013 tot de nationale selectie. Sindsdien nam de roeister van Triton deel aan alle WK’s. Bij de Olympische Spelen van Rio 2016 was Lanz actief in de acht, die in de finale op de zesde plaats eindigde.

Lanz (29) stond voor de Olympische Spelen van Tokio 2020 eveneens op de nominatie voor een plek in de acht. Door het uitstel met een jaar vanwege de coronacrisis komt er voor haar geen tweede deelname aan de Zomerspelen meer.

Sophie Souwer (32) verlaat de Nederlandse roeiselectie eveneens. Ze verhuist volgens plan naar Zwitserland om daar als verloskundige aan de slag te gaan. De routinier van Gyas blijft echter in training en keert in januari terug naar Nederland om haar “gouden olympische droom” waar te maken. Begin komend jaar bekijkt de Nederlandse roeibond welke rol ze in de olympische selectie voor de Zomerspelen in Tokio in 2021 kan vervullen.

Souwer roeide bij Rio 2016 in de acht. Daarna was ze succesvol in de dubbelvier, met de wereldtitel in 2017 als hoogtepunt. Souwer en haar teamgenoten hadden zich voor Tokio 2020 met een bronzen WK-medaille in 2019 royaal geplaatst.