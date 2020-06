Topatlete Naser voorlopig geschorst wegens missen dopingtest

De atlete Salwa Eid Naser uit Bahrein is voorlopig geschorst nadat ze zich niet beschikbaar had gesteld voor een dopingtest. Dat meldt de Athletics Integrity Unit (AIU). De wereldkampioene op de 400 meter dreigt daarmee voor een langere tijd te worden uitgesloten van wedstrijden. Naser veroverde vorig jaar in Doha de wereldtitel in een tijd van 48,18, de derde tijd ooit gelopen op de 400 meter.

“De AIU heeft Salwa Eid Naser een voorlopige schorsing opgelegd voor fouten in haar whereabouts, een overtreding van de antidopingregels van wereldatletiekbond World Athletics”, meldt de AIU op de website.

De 22-jarige Naser werd geboren in Nigeria, maar koos in 2014 voor Bahrein nadat ze zich ook tot de islam had bekeerd. Op de WK van 2017 in Londen pakte ze al het zilver op de 400 meter.

Volgens de regels betekent elke combinatie van drie gemiste tests of fouten in de whereabouts binnen twaalf maanden een overtreding van de dopingregels. Atleten kunnen daarop voor twee jaar worden geschorst met een minimumstraf van een jaar schorsing, afhankelijk van de aard van de overtreding.