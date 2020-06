Weening (39) zet wielerloopbaan alsnog voort bij Trek

Pieter Weening zal, wanneer het wielerseizoen wordt hervat, uitkomen voor Trek-Segafredo. Het Amerikaanse team maakte vrijdag de komst van de 39-jarige Fries bekend. Weening, onder meer winnaar van een Touretappe in 2005, had geen werkgever meer nadat Roompot-Charles, de Nederlandse ploeg waarvoor hij vier jaar reed, er aan het einde van het afgelopen jaar mee was gestopt.

Bij Trek-Segafredo wordt Weening ploeggenoot van onder anderen Bauke Mollema, Koen de Kort en de Italiaan Vincenzo Nibali. Hij heeft een contract getekend tot het einde van dit jaar. Weening: “Ik heb altijd de hoop gehouden dat ik nog een ploeg zou vinden. In februari was er al contact en heb ik gezegd dat ik vier tot zes weken nodig had om weer in wedstrijden te kunnen uitkomen. Maar toen legde Covid-19 alles stil.”

Weening begon zijn professionele loopbaan in 2004 bij de Rabobankploeg. De lange Fries, afkomstig uit Harkema, bleek een begenadigd klimmer. Hij was 24 jaar toen hij in de Tour van 2005 de Duitser Andreas Klöden in de sprint aftroefde en in Gérardmer de ritzege pakte. Pas negen jaar later lukte het weer een Nederlander (Lars Boom) een Touretappe te winnen.

Weening stapte in 2012 over naar Orica-GreenEdge, waarvoor hij onder meer de Ronde van Polen won en zijn tweede Giro-etappe (2014) na eerder succes in Italië in 2011. “Ik ben heel bij met deze kans en zal me de komende maanden voor 150 procent inzetten om met de ploeg goede resultaten neer te zetten”, zei Weening. “Ik weet dat ik het niveau van de WorldTour nog aankan. Daarom heb ik ook de hele winter doorgetraind. Het is heel bijzonder dat Trek in deze tijden nog een renner aantrekt.”

Weenings laatste race was het WK in Yorkshire, waar hij veel werk verrichtte voor kopman Mathieu van der Poel.