Excuus NFL-commissaris, nu wel steun antiracismeprotest

Commissaris Roger Goodell van de American footballcompetitie heeft vrijdag in een videoboodschap toegegeven dat de NFL fouten heeft gemaakt door niet naar spelers te luisteren die racisme aan de kaak stellen.

“Wij, de National Football League, geven toe dat we ongelijk hadden omdat we niet eerder naar NFL-spelers luisterden en moedigen iedereen aan om zich uit te spreken en vreedzaam te protesteren,” zei Goodell. “Wij, de NFL, geloven dat zwarte levens ertoe doen.”

Binnen de grootste sportcompetitie van de VS is er voortdurend ophef over spelers die uit protest tijdens het spelen van het volkslied op een knie gaan zitten. Deze praktijk werd gepopulariseerd in 2016 door de zwarte quarterback Colin Kaepernick om te protesteren tegen racistisch onrecht en politiegeweld. Na die actie kwam Kaepernick nergens meer aan de bak.

“Protesten in het hele land zijn kenmerkend voor de eeuwen van stilte, ongelijkheid en onderdrukking van zwarte spelers, coaches, fans en staf”, zei Goodell. “Ik zal contact opnemen met spelers die hun stem hebben laten horen en anderen over hoe we zaken kunnen verbeteren.” Donderdag riep een groep prominente spelers de NFL op toe te geven dat het verkeerd is om spelers het zwijgen op te leggen en vroeg de protesten te steunen.

Goodells boodschap komt enkele uren nadat de Amerikaanse president Donald Trump zijn oproep herhaalde om een einde te maken aan knielende protesten tijdens het volkslied. “We zouden rechtop moeten staan, idealiter met een groet, of een hand op het hart”, schreef Trump op Twitter. “Er zijn andere dingen waar je tegen kunt protesteren, maar niet tegen onze Grote Amerikaanse Vlag – Niet Knielen!”