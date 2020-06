Formule E denkt aan serie races op oude luchthaven in Berlijn

De organisatie van de elektrische raceklasse Formule E werkt aan een plan om in een week tijd een serie races te houden in Berlijn. Volgens de Duitse krant Bild is het de bedoeling dat tussen 5 en 12 augustus vier tot zes races plaatsvinden op het terrein van het voormalige vliegveld Tempelhof. Eén van die races zou ’s nachts gehouden worden.

De Formule E werd in maart stilgelegd vanwege de coronacrisis. Op dat moment waren er vijf races gereden. De organisatie werkt aan een nieuwe kalender voor de rest van het seizoen. Mogelijk kan er in juli weer geracet worden, net als in de Formule 1, maar dat is vanwege alle onzekerheden rond het virus nog onduidelijk.

De ePrix van Berlijn stond voor 21 juni op het programma. Volgens Bild is het plan dat de coureurs in augustus alsnog naar de Duitse hoofdstad komen en dan voor meerdere races in verschillende vormen: over uiteenlopende afstanden, in diverse richtingen over het circuit en ook ’s nachts. Publiek is niet welkom op het complex van de afgesloten luchthaven, maar de ARD en ZDF willen enkele races uitzenden en de andere races zijn dan via een livestream te volgen. Met Nyck de Vries en Robin Frijns rijden twee Nederlandse coureurs in de Formule E.

Op 19 juni moet een beslissing vallen over het plan. “Het zou heel gaaf zijn om in diverse richtingen over het circuit in Berlijn te rijden”, zegt de Duitse coureur Maximilian Günther, de huidige nummer 4 van de WK-stand. De coureurs zijn al wekenlang online actief in de Formule E Race at Home Challenge. Dit weekend zijn de laatste twee races. De Belg Stoffel Vandoorne leidt het klassement.