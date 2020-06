Laatste Nederlandse gewichtheffer op de Spelen is overleden

Piet van der Kruk, de laatste Nederlander die als gewichtheffer actief was op de Olympische Spelen, is op 78-jarige leeftijd overleden. Van der Kruk eindigde op de Spelen van 1968 in Mexico-Stad op de negende plaats bij de zwaargewichten met een totaal van 487,5 kilogram. De oud-olympiër, geboren in Delft en woonachtig in Nootdorp, overleed donderdag in het ziekenhuis na een kort ziekbed, zo maakte zijn familie bekend. Er was geen sprake van besmetting met het coronavirus.

De veelvoudig Nederlands kampioen gewichtheffen verbeterde in de jaren 60 meer dan dertig keer een Nederlands record. Van der Kruk was ook een verdienstelijk kogelstoter. Hij pakte vier nationale titels op dit onderdeel en had met 17,09 meter jarenlang het Nederlands record in handen.

Na zijn topsportcarrière was Van der Kruk bondscoach van de nationale selectie van gewichtheffers, voorzitter van de Krachtsportbond en directeur van het Nederlands Centrum voor Dopingvraagstukken, de voorloper van de huidige Dopingautoriteit. Hij werkte ook voor sportkoepel NOC*NSF en was tot 2016 tv-commentator op Eurosport bij het gewichtheffen. Van der Kruk werd in 1997 benoemd tot erelid van Krachtsportbond.