Toeschouwers welkom bij golftoernooi The Memorial

Op het golftoernooi The Memorial, medio juli in de Amerikaanse stad Dublin, zijn toeschouwers welkom. De gouverneur van de staat Ohio waarin Dublin ligt, kondigde aan dat over twee weken onder meer casino’s, pretparken en openluchttheaters weer mogen opengaan. Hij gaf ook groen licht aan de organisatie van The Memorial om toeschouwers toe te laten, zij het wel in beperkte mate.

Het toernooi, opgezet door achttienvoudig majorwinnaar Jack Nicklaus, is het eerste evenement van de PGA Tour waarbij weer publiek aanwezig mag zijn. De tour wordt volgende week hervat in Texas met de Charles Schwab Challenge. De golfers lopen daar hun rondes over lege banen, zonder publiek.

De 45e editie van The Memorial is vanwege de coronacrisis verplaatst van begin deze maand naar 16 tot en met 19 juli. De organisatie gaat gebruikmaken van technologie om ervoor te zorgen dat iedereen voldoende afstand houdt. De toernooipassen die alle golfers, stafleden, vrijwilligers en toeschouwers krijgen bevat een zogeheten RFID-chip. Daarmee kan precies worden gevolgd waar iedereen op en om de golfbaan zich bevindt en of er sprake is van ‘social distancing’.