Topbasketballer Durant komt niet meer in actie

De Amerikaanse topbasketballer Kevin Durant komt dit seizoen niet meer in actie, ook niet als de NBA over enkele weken wordt hervat in Disney World. De 31-jarige ster van Brooklyn Nets staat al bijna een jaar aan de kant. Durant liep vorig seizoen als speler van Golden State Warrios in de verloren NBA-finale tegen Toronto Raptors een gescheurde achillespees op.

De Amerikaan, die in 2017 en 2018 met de Warriors de NBA-titel veroverde, verhuisde daarna naar Brooklyn Nets, waar hij een vierjarig contract ondertekende ter waarde van bijna 150 miljoen euro. De Nets beleven vooralsnog echter weinig plezier aan Durant, die maandenlang moest revalideren en in maart ook nog besmet raakte met het coronavirus.

“Mijn seizoen zit er op, ik ben niet van plan om nog in actie te komen. Ik richt me op het volgende seizoen”, zei Durant in Amerikaanse media. Als nummer 7 van de oostelijke divisie mogen de Nets meedoen aan het restant van het huidige seizoen, dat eind juli in Disney World moet worden hervat. Het is de bedoeling dat 22 van de 30 teams uit de NBA daar tegen elkaar gaan spelen.