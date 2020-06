Toussaint werkt aan ‘perfecte’ race voor Tokio

Een medaille op de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio, dat is het doel van zwemster Kira Toussaint. De 26-jarige Amsterdamse behoort op de 100 meter rugslag tot de wereldtop, maar Toussaint weet dat ze een perfecte race nodig heeft om een medaille te kunnen pakken.

“Ik zit in de top 8 van de wereld. Om in de top 5 of zelfs in de top 3 te komen, moet ik echt nog een stap maken”, aldus Toussaint, met 59,14 seconden de houdster van het Nederlands record. De pas 18-jarige Amerikaanse Regan Smith staat op eenzame hoogte op de 100 rug. De tiener zette vorig jaar het wereldrecord op 57,57.

“Zij is echt veel beter dan de rest. Maar achter haar zit het heel dicht bij elkaar. Natuurlijk droom ik van een plek in de top 3, ik denk ook dat het realistisch is. Maar alles moet dan kloppen. Ik ben bezig met het ‘finetunen’ van m’n raceplan. Ik heb afgelopen jaar tien verschillende races gezwommen, allemaal in een goede tijd. In al die races zat een stukje dat heel goed was, maar steeds een ander stukje. Ik ben er heilig van overtuigd dat als al die stukjes bij elkaar komen in één race, ik die stap kan maken.”