‘Atlete Naser heeft vier overtredingen dopingregels begaan’

Atlete Salwa Eid Naser heeft in januari 2020 voor de vierde keer binnen 12 maanden een overtreding begaan met haar ‘wherabouts’, waardoor ze niet beschikbaar was voor een dopingcontrole. Om die reden is de wereldkampioene op de 400 meter met onmiddellijke ingang voorlopig geschorst. Met dit opvallende statement kwam dopingwaakhond Athletics Integrity Unit (AIU) zondag naar buiten.

De AIU reageerde op uitlatingen in de media van de Bahreinse atlete, die beweerde dat ze onschuldig is. “Ik ben nooit een valsspeler geweest en ik zal het ook nooit zijn”, zei Naser, die vorig jaar op de WK in Doha het goud veroverde in 48,14, de derde tijd ooit gelopen op de 400 meter. “Ik heb in aanloop naar de WK maar drie antidopingtesten gemist, wat normaal is. Dat kan gebeuren. Het kan iedereen overkomen. Ik wil niet dat mensen hier het verkeerde van gaan denken.”

Volgens de regels betekent elke combinatie van drie gemiste tests of fouten in de whereabouts binnen twaalf maanden een overtreding van de dopingregels. Atleten kunnen daarop voor twee jaar worden geschorst met een minimum van een jaar. De AIU gaf in zijn verklaring aan dat het onderzoek naar de drie gemiste dopingcontroles van de atlete al liep tijdens de WK in Doha. “Destijds is ze niet voorlopig geschorst”, meldt de instantie, die aangaf verder geen commentaar te leveren op de strafprocedure die is ingezet tegen Naser.