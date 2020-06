Reh wint in Berlijn eerste hardloopwedstrijd na coronapauze

In Berlijn is zondag de eerste hardloopwedstrijd op de weg gehouden sinds het begin van de coronacrisis. Alina Reh won de race over 10 kilometer op een stratenparcours in de Duitse hoofdstad bij de vrouwen in een internationaal aansprekende tijd van 31.26 minuten. Ze belandde er op de zevende plaats van de wereldranglijst van dit jaar mee. Bij de mannen won Johannes Motschmann in 29.11.

Op beelden van de website German Road Races is te zien dat er nog geen sprake was van massale deelname. Maar de hardlopers stelden zich wel gegroepeerd op voor de startlijn, zonder noemenswaardige afstand van elkaar.

Reh, in 2018 vierde op de 10.000 meter bij de EK in Berlijn, was opgetogen na de wedstrijd. “Een mooie ervaring weer eens een wedstrijd te rennen. Ik ben ook tevreden over de tijd”, zei ze.