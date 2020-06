Bondscoach Mayonnade gekozen tot beste clubcoach handbal

Bondscoach Emmanuel Mayonnade van de Nederlandse handbalsters is gekozen tot beste coach van een vrouwenteam in de Champions League van afgelopen seizoen. Mayonnade bereikte met zijn club Metz Handball de Final Four van de hoogste Europese clubcompetitie. Hij leidde eind vorig jaar de handbalsters van Oranje naar de wereldtitel.

De Champions League is dit jaar vanwege de coronacrisis niet uitgespeeld, maar toch besloot de Europese handbalfederatie een verkiezing te houden “om de spelers en speelsters te belonen voor hun inzet en de fans de kans te geven hun steun te tonen.” 23.000 stemmen kwamen binnen via de online-verkiezing.

De internationals Estavana Polman (Team Esbjerg) en Lois Abbingh (Rostov-Don) behoorden tot de genomineerden voor de positie op de linkeropbouw, maar zij wonnen niet. De keuze van de fans viel op de Roemeense Cristina Neagu (CSM Bucuresti).