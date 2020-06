Russische ex-atleet Sjoestov alsnog voor vier jaar geschorst

De voormalige Russische hoogspringer Alexander Sjoestov is alsnog voor vier jaar geschorst. Bij de Europese kampioen van 2010 werden bij een dopingcontrole verboden middelen aangetroffen. Hij vocht zijn positieve testresultaat vergeefs aan bij het internationaal sporttribunaal CAS. Daarop besloot de Russische atletiekfederatie hem tot 2024 te schorsen.

Sjoestov beƫindigde zijn loopbaan in 2017. Al zijn resultaten tussen juli 2013 en juli 2017 zijn geschrapt. Bij de WK in 2013 in Moskou eindigde hij als zevende.