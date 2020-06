Top drie van de wereld in actie bij hervatting profgolf Amerika

De top drie van de wereldranglijst bij de golfers komt vanaf donderdag 11 juni meteen in actie bij de hervatting van de Amerikaanse tour. De Noord-Ier Rory McIlroy (nummer 1), de Spanjaard Jon Rahm (2) en de Amerikaan Brooks Koekpa (3) slaan af in Charles Schwab Challenge, die onder strenge regels wordt afgewerkt op het golfcomplex van The Colonial in het Texaanse Fort Worth.

Andere grote namen die meedoen aan het eerste toernooi na de coronapauze van drie maanden zijn de Amerikanen Rickie Fowler, Jordan Spieth, Dustin Johnson en de Engelse olympisch kampioen Justin Rose. Tiger Woods staat niet op de startlijst.

De organisatie van de PGA Tour heeft een protocol van bijna veertig pagina’s opgesteld, waar de golfers, hun caddies, journalisten en medewerkers van de toernooien zich aan moeten houden om besmetting met het virus tegen te gaan. Al voor vertrek richting het toernooi worden ze gecontroleerd op het coronavirus en bij aankomst opnieuw.

In juni staan ook de RBC Heritage en het Travelers Championship op het programma in de PGA Tour. De spelers reizen met chartervluchten van toernooi naar toernooi. Mocht een speler ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch besmet worden, dan gaat hij in quarantaine. De golfer ontvangt dan een financiƫle vergoeding.

De Europese Tour wacht nog even met een herstart. Voor de profs op deze tour, onder wie de Nederlanders Joost Luiten, Darius van Driel en Lars van Meijel, ligt een serie van zes toernooien in Engeland en Wales in het verschiet, te beginnen met de British Masters in Newcastle op 22 juli.