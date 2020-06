Eerder dan verwacht kan ruiter Van der Vleuten weer springen

In de fraaie omgeving van Saint-Tropez keert springruiter Maikel van der Vleuten eerder dan verwacht terug in de ring. De Nederlandse topper uit Brabant gaat vanaf volgende week in de Franse badplaats deelnemen aan een wedstrijdreeks van drie weken. “Ik heb echt de garantie gekregen dat het doorgaat.”

De paarden zullen vermoedelijk maandag per vrachtauto naar het zuiden van Europa vertrekken. Van der Vleuten, met het nationale team wereldkampioen in 2014 en Europees kampioen in 2015, is van plan in Eindhoven op het vliegtuig te stappen. “We moeten nog even goed kijken wat allemaal mogelijk is. Ik weet eigenlijk pas sinds twee dagen dat het doorgaat. Het begint met een 2-sterren wedstrijd en eindigt met een 5-sterren wedstrijd. Op die manier kunnen we alles weer rustig opbouwen.”

Voor Van der Vleuten, al jaren behorend tot de internationale top, is het een verademing dat een rentree in de ring aanstaande is. “We hebben een familiebedrijf in de paardensector, maar voor mij is de belangrijkste bron van inkomsten toch het prijzengeld. En dat is al maanden niet binnengekomen.” Na de drie weken in Frankrijk, waar ook Jur Vrieling nog in actie komt, volgt voor hem een wedstrijd in BelgiĆ«.

Hij heeft er vertrouwen in dat zijn paarden fit zijn. “Wij als ruiters hadden in tegenstelling tot veel andere topsporters het voordeel dat we konden blijven trainen. En thuis hebben we daar alle mogelijkheden voor. Het grootste probleem was de paarden gemotiveerd te houden. Dat heb ik gedaan door voor veel afwisseling in de dagelijkse bewegingen te zorgen. Soms springoefeningen, dan aan de loge, soms een rit door het bos.”

Het was een klap dat onder meer Tokio 2020 vanwege de uitbraak van het coronavirus niet doorging zegt Van der Vleuten, die in Londen 2012 met de equipe de zilveren medaille won. “Naar de Olympische Spelen kijkt elke sporter uit. Onze hele planning was erop afgestemd. Maar op een gegeven moment zie je aankomen dat het niet kan. Het was geen verrassing. Ik was in vorm, maar als ik eerlijk ben hoeft een jaar uitstel voor mij geen nadeel te zijn. Ik denk dat mijn paarden in 2021 beter zijn dan nu.”