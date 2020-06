Golfers PGA Tour staan stil bij overleden George Floyd

De golfers in de PGA Tour zullen deze week met een moment van stilte tijdens iedere speelronde van de Charles Schwab Challenge eer betonen aan de zwarte Amerikaan George Floyd, die overleed door ingrijpen van een politieagent in Minneapolis.

De organisatie meldt dat het moment van stilte tijdens het eerste toernooi sinds de coronapandemie uitbrak zal plaatsvinden om 8.46 uur plaatselijke tijd op de speeldagen van 11 tot en met 14 juni. Het tijdstip verwijst naar de 8 minuten en 46 seconden dat de agent zijn knie op de nek van Floyd hield, waardoor de arrestant om het leven kwam.

De PGA Tour meldt dat het moment van stilte, gebed en reflectie onderdeel is van hun streven om “de stemmen te versterken die een eind maken aan de systematische incidenten van racisme en sociale onrechtvaardigheid in ons land.”

Zonder publiek en zonder Tiger Woods, maar met een ijzersterk deelnemersveld gaat de PGA Tour na een pauze van ruim drie maanden verder. Nummer 1, Rory McIlroy, de rest van de top vijf en 101 winnaars van een toernooi op de PGA Tour slaan donderdag af in de Colonial Country Club in Fort Worth in de staat Texas.

De televisie doet uitgebreid verslag van het toernooi en sommige golfers zullen microfoons dragen. “De sfeer zal zeker heel anders zijn”, zei Justin Thomas, de nummer vier van de wereld na een oefenrondje. “Maar dan, alles is momenteel anders dan wat we tot drie maanden geleden gewend waren.”