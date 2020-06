Ook Australië opent stadions weer voor publiek

Australië staat op het punt toeschouwers weer toe te laten bij sportwedstrijden. De regering van de staat South Australia keurde dinsdag goed dat er meer dan 2000 fans komend weekeinde welkom zijn in het stadion van Adelaide bij een wedstrijd in de populaire sport Australian Rules. “Voetballen met publiek is terug in South Australia”, zei premier Steven Marshall van de staat. In Australië zijn al meer dan een week geen nieuwe sterfgevallen door het coronavirus gemeld en het aantal besmettingen is gedaald naar minder dan twintig per dag.

Buurland Nieuw-Zeeland vierde maandag al de overwinning op het coronavirus met het loslaten van de beperkingen die gelden in de sportstadions. Bij de wedstrijden komend weekeinde in het profrugby zijn toeschouwers weer welkom en de stadions mogen hun volle capaciteit benutten. “We zijn trots en dankbaar dat we als eerste professionele sportcompetitie in de wereld het voorrecht hebben onze teams weer te laten spelen voor volle tribunes”, sprak directeur Mark Robinson van de Nieuw-Zeelandse rugbybond.