Waterpoloër Lindhout terug in Nederlandse competitie

Waterpoloër Robin Lindhout gaat weer in de Nederlandse competitie spelen. De 29-jarige Lindhout, al jaren een vaste waarde in Oranje, gaat aan de slag bij AZC uit Alphen aan den Rijn. Hij speelde de afgelopen jaren in Italië bij Ortigia en Quinto.

“Na in totaal zeven jaar in het buitenland gespeeld te hebben, kwam AZC op het goede moment met een mooi plan en voorstel. En daar ben ik op ingegaan”, aldus Lindhout, die in 2013 en 2014 namens PSV topscorer van de hoofdklasse werd. Hij speelde verder in Kroatië, Frankrijk Griekenland, Hongarije en Italië. “Het was een geweldige ervaring met de beste clubs en spelers ter wereld. We hebben met AZC een geweldig sterk team en gaan zeker meedoen voor de prijzen.”

Lindhout hoopt zich met Oranje nog te plaatsen voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio. Het olympisch kwalificatietoernooi in Rotterdam is verplaatst naar februari 2021.