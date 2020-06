Weduwe Kobe Bryant eist honderden miljoenen

Vanessa Bryant eist honderden miljoenen van het helikopterbedrijf en de nabestaanden van de piloot die betrokken was bij de crash waarbij haar man Kobe (41) en dochter Gianna (13) verongelukten. Dat meldt de Amerikaanse site The Blast, dat over de rechtbankpapieren beschikt.

Daarin staat onder meer dat de weduwe compensatie wil zien voor financiĆ«le schade, niet-financiĆ«le schade en gemiste rente. Daarnaast eist ze een boete. In de documenten is te lezen: “Alhoewel het precieze bedrag dat de aanklager eist nog bepaald moet worden, bedragen de gemiste toekomstige inkomsten van Kobe Bryant honderden miljoenen dollars.”

Naast de basketballegende en zijn dochter lieten nog zeven mensen het leven bij het ongeluk. De twee overgebleven kinderen van Keri en John Altobelli, die samen met hun dochter Alyssa (13) omkwamen, hebben ook een rechtszaak aangespannen, evenals de man en kinderen van Christina Mauser (38), een assistent-coach op Bryants basketbalschool Black Mamba Academy.

Ook teamgenootje Payton Chester, haar moeder Sarah en piloot Ara Zobayan overleefden het ongeluk niet.