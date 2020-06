Akkoord bokswereldkampioenen Joshua en Fury over gages

De Britse bokswereldkampioenen Anthony Joshua en Tyson Fury hebben een akkoord bereikt over twee onderlinge duels. De onderhandelingen tussen de managers van de twee zwaargewichten begonnen begin mei. “Het ziet er goed uit nu, de twee mannen zijn het eens geworden over de financiële voorwaarden. Maar we hebben nog een lange weg te gaan. We gaan nu naar data en locaties kijken”, zei Eddie Hearn, de promotor van Joshua.

Joshua (30) is de kampioen van de WBA, IBF, IBO en WBO. Fury (31) is de titelhouder van de WBC. Voordat het eerste titanenduel kan worden gebokst, dienen beiden eerst nog een ander gevecht af te werken. Joshua moet het opnemen tegen de Bulgaarse uitdager Koebrat Poelev en Fury is contractueel gebonden aan een partij tegen de Amerikaan Deontay Wilder, die hij in februari versloeg in de strijd om de WBC-wereldtitel.