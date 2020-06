Atletiekbaas Coe kan eindelijk lid worden van IOC

Sebastian Coe kan eindelijk lid worden van het Internationaal Olympisch Comité. Hij is voorgedragen als vertegenwoordiger van de mondiale atletiekfederatie World Athletics in het IOC, meldde IOC-baas Thomas Bach tijdens een persbijeenkomst na een bestuursvergadering.

Het IOC-lidmaatschap van de Britse tweevoudig olympisch kampioen op de 1500 meter is een aantal keren tegengehouden omdat er sprake was van belangenverstrengeling. Coe is ook directeur van een adviesbureau dat werkt voor het IOC. Als gevolg ontbeert de mondiale atletiekbond, een van de grootste ter wereld, al vijf jaar een plek in het IOC. Coe volgde in 2015 de Senegalees Lamine Diack op als baas van World Athletics. Diack moest terugtreden uit de mondiale atletiekbond en het IOC vanwege een corruptieschandaal.

“Coe is ermee akkoord dat hij zijn rol van actieve directeur verandert in een passieve rol. Het is nog even wachten op documentatie waarin dat is vastgelegd. Ik heb er alle vertrouwen in dat onze vriend Coe dat tijdig in orde maakt”, aldus Bach.