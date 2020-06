Bach: wie meedoet aan Spelen demonstreert tegen racisme

Iedere sporter die meedoet aan de Olympische Spelen demonstreert daarmee meteen tegen racisme en discriminatie. Dat zei voorzitter Thomas Bach van het Internationaal Olympisch Comité na een vergadering van het bestuur. Hij verwees naar het olympisch handvest waarin de gelijkheid van ieder mens – ongeacht ras, kleur, seksuele geaardheid, religie of politieke mening – ligt verankerd. “Dus zijn de Olympische Spelen een zeer krachtige wereldwijde demonstratie tegen racisme en discriminatie.”

Bach las vervolgens een verklaring voor, waarin hij discriminatie sterk veroordeelde en de Olympische Spelen een “feest van de mensheid in al onze diversiteit is. Atleten van alle 206 deelnemende landen hebben allemaal dezelfde rechten, respecteren elkaar zonder enige vorm van discriminatie.” De IOC-baas refereerde niet concreet aan de protesten tegen racisme die wereldwijd zijn opgelaaid na de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd door hardhandig ingrijpen van de politie. Veel sporters hebben hun steun betuigd.

In hetzelfde olympisch handvest is wel opgenomen dat het olympiërs is verboden om tijdens de Spelen in welke vorm ook te demonstreren of uiting te geven aan politieke, religieuze of raciale propaganda. Dat verbod, vastgelegd in regel 50, blijft van kracht. Het IOC steunt wel het initiatief van de atletencommissie om te kijken of er andere manieren zijn voor olympische atleten om hun steun uit te spreken voor de grondwaarden die zijn vastgelegd in het olympisch handvest. Maar voor Bach staat vast: “Iedereen die meedoet, staat voor de waarden van de olympisch beweging en demonstreert dus tegen discriminatie.”