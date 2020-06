Federer pas in 2021 weer in actie wegens knieblessure

Tennisser Roger Federer komt dit kalenderjaar niet meer in actie. De Zwitser heeft dat besloten na een kijkoperatie aan zijn rechterknie.

“Ik ben van plan de nodige tijd te nemen”, zegt de 38-jarige Federer op Twitter. “Daarna wil ik voor de volle 100 procent klaar zijn om weer mijn hoge niveau te halen. Ik zal mijn fans en de tour heel erg missen. Ik kijk ernaar uit om iedereen aan het begin van 2021 weer op tour te zien.”

Federer liet zich twee weken opnieuw aan zijn rechterknie opereren. De 20-voudig winnaar van een grandslam liet zich eerder in 2020 al aan zijn gekwetste knie helpen. Hij kreeg steeds met last van dat gewricht op de Australian Open van dit jaar. In de halve finales kon de huidige nummer vier van de wereldranglijst geen partij meer bieden aan Novak Djokovic.

Het internationale tennis ligt op dit moment stil vanwege het coronavirus. Wegens de pandemie zijn er tot eind juli geen proftoernooien op de ATP- en WTA-tour. De bedoeling is dat het US Open op 31 augustus begint. Roland Garros is uitgesteld naar de periode van 20 september tot 4 oktober, Wimbledon is volledig afgelast.