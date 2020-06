Handbaldoelman Eijlers zet punt achter lange carrière

Handbaldoelman Gerrie Eijlers heeft zijn carrière als actieve speler beëindigd. “We waren met het Nederlands team nog in de race voor het WK in 2021. Daar dacht ik over na. Nu dat van de baan is, heb ik besloten te stoppen”, zegt de 40-jarige Volendammer op de website Handball Inside.

Eijlers droeg 120 keer het shirt van Oranje en speelde de afgelopen jaren voor Kras Volendam in de eredivisie. Zijn hoogtijdagen vierde de keeper in Duitsland, waar hij veertien jaar als prof actief was en speelde bij onder meer TÜSEM Essen, SC Magdeburg en GWD Minden. Met Magdeburg bereikte hij twee keer de halve finales van de Europese EHF Cup.

Eijlers was in januari met Oranje op het EK in het Noorse Trondheim. Hij maakte de eerste deelname van de handbalmannen aan een Europees kampioenschap mee. “Het eindtoernooi in Trondheim met Oranje zie ik als kroon op mijn werk. Je doet het toch met je eigen land, met jongens waar je al twintig jaar mee optrekt. Maar de sfeer tijdens zo’n EK is niet te vergelijken met die in de Bundesliga. Die is ongeëvenaard.”

De coronacrisis bracht zijn afscheid eerder dan gehoopt. De Europese handbalbond besloot de play-offs voor deelname aan het WK van 2021 in Egypte te schrappen en de teams aan te wijzen op basis van de eindrangschikking van het begin dit jaar gespeelde EK. Oostenrijk, dat de tegenstander van Oranje zou zijn in de play-offs, werd achtste op dat EK. Nederland behaalde de zeventiende plaats.

Eijlers gaat niet verloren voor de handbalsport. Hij is keeperstrainer van de talenten op de HandbalAcademie op sportcentrum Papendal.