Official: Olympische Spelen Tokio in versoberde vorm

De Olympische Spelen van 2021 zullen in versoberde vorm plaatsvinden. “We zullen niet voor grote shows zorgen, maar het evenement op bescheiden wijze uitvoeren”, zei Toshiro Muto, hoofd van het organisatie-comité. “In tijden van crisis is overdreven gedrag niet op zijn plaats. We moeten iets presenteren dat acceptabel is voor mensen die het moeilijk hebben of hadden als gevolg van de coronacrisis.”

Het is volgens Muto nog te vroeg om aan te geven wat de versimpeling precies inhoudt.

De Olympische Spelen zijn een jaar uitgesteld vanwege de wereldwijde uitbraak van het coronavirus. De verwachting is dat er in het voorjaar van 2021 de beslissing valt of ze de volgende zomer wel kunnen worden gehouden. Vooralsnog stelt het organisatie-comité in Japan zich hierop in, met steun van het Internationaal Olympisch Comité.