Oud-atletiekbaas Diack praat in strafproces, maar zegt niets

De van corruptie verdachte oud-atletiekbaas Lamine Diack heeft op de tweede dag van het strafproces tegen hem een half uur het woord genomen. De 87-jarige Senegalees sprak in een Parijse rechtbank zonder echt op de aanklacht tegen hem in te gaan. “Mijn rol was de atletiek universeel te maken. Dat is wie ik ben”, beëindigde hij een volgens persbureau AFP onsamenhangend verhaal.

Diack staat terecht voor fraude en corruptie. De Senegalees, die van 1999 tot 2015 de voorzitter was van de internationale atletiekfederatie IAAF (nu World Athletics), ontving volgens Franse onderzoekers meer dan 3,45 miljoen euro voor het verdoezelen van positieve dopingtests van met name Russische atleten. Ook zou Diack als lid van het Internationaal Olympisch Comité geld hebben aangenomen om voor Tokio te stemmen als locatie voor de Spelen van 2020, inmiddels 2021. Hij riskeert een celstraf van maximaal 10 jaar. Het proces duurt nog tot 18 juni.