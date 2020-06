BinckBank Tour doet twee dagen Zeeland aan

De BinckBank Tour, de grootste Belgisch-Nederlandse rittenkoers, doet dit jaar twee dagen Zeeland aan. Op woensdag 30 september vindt een individuele tijdrit van 9,4 km plaats in Vlissingen. Een dag later (1 oktober) start de derde rit in het Zeeuwse Philippine. Dat maakte de organisatie van de wielerwedstrijd donderdag bekend.

Vanwege de coronacrisis is de BinckBank Tour dit jaar ingekort tot vijf dagen in plaats van zeven. De wedstrijd in de World Tour vindt nu plaats van 29 september tot en met zaterdag 3 oktober. De organisatie is nog in gesprek met andere start- en finishplaatsen.

“Inmiddels hebben we een geschiedenis opgebouwd met de provincie Zeeland”, reageerde koersdirecteur Rob Discart. “Met start- en finishlocaties als Schouwen-Duiveland, Middelburg en Terneuzen zetten we nu in Vlissingen en Philippine onze samenwerking met de wielerprovincie Zeeland verder. Het is sportief een mooie uitdaging om op dag 2 van een dit jaar ingekorte BinckBank Tour via de tijdrit een eerste indicatie te krijgen hoe het klassement er kan gaan uitzien.”

Op 1 oktober start de derde rit in Philippine, deelgemeente van Terneuzen. Het peloton moet dan een vlakke etappe over 165 kilometer afleggen