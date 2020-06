Drie etappes Boels Ladies Tour zijn al bekend

De organisatie van de Boels Ladies Tour heeft alvast drie etappes van de wielerkoers voor vrouwen gepresenteerd. Gennep is op 3 september het decor van een tijdrit over 22 kilometer. Twee dagen later staat er een etappe van Sittard naar Geleen op het programma en de wedstrijd uit de WordTour eindigt op 6 september met een zware etappe rond Arnhem, waar de Posbank maar liefst zeven keer moet worden beklommen.

De organisatie is nog in gesprek met gemeenten die in aanmerking komen voor de etappes op 1, 2 en 4 september.